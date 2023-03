Reino Unido reforça estratégia de defesa diante de ameça de 'Estados autoritários'

O Reino Unido anunciou, nesta segunda (13), sua intenção de reforçar seus gastos militares e de segurança para fazer frente à "crescente convergência de Estados autoritários", em particular China e Rússia.



O governo britânico revelou sua estratégia de defesa e diplomacia atualizada, na qual segue considerando a Rússia como "a maior ameaça para a segurança do Reino Unido", após as consequências da invasão da Ucrânia.



No documento, chamado "Responder a um mundo mais competitivo e instável", Londres considera também a China como um "desafio sistêmico com implicações em quase todos os setores da política governamental".



O país asiático é visto pelo Reino Unido como um Estado que busca "de maneira cada vez mais explícita (...) construir uma ordem internacional centrada na China" que seja "mais favorável a seu sistema autoritário"



No documento de mais de 60 páginas, detalha-se como o Reino Unido pretende gastar em dois anos 5 bilhões de libras [6 bilhões de dólares] em defesa, centrando-se sobre tudo na resiliência nuclear e suas reservas de munições.



Para isso, Londres criará um "fundo de segurança integrada" dotado com 1 bilhão de libras [1,2 bilhão de dólares] e uma Autoridade nacional de proteção da segurança. O objetivo é melhorar a resiliência de suas infraestruturas-chave.



O governo busca também elevar o gasto em defesa a 2,5% do PIB a longo prazo. Atualmente, é de 2,2%.



"Não podemos ficar cegos diante dos comportamentos econômicos e militares cada vez mais agressivos do Partido Comunista Chinês", justificou o ministro das Relações Exteriores, James Cleverly, diante do Parlamento.



O Reino Unido redesenhou sua política de segurança e defesa há dois anos em um momento de reflexão inédita desde a Segunda Guerra Mundial e a saída do país da União Europeia.



"A China supõe um desafio histórico para a ordem internacional que defendemos, em termos de segurança e de valores, por isso o nosso enfoque deve mudar", destacou o primeiro-ministro conservador, Rishi Sunak.



Sunak se reunirá, nesta segunda, nos Estados Unidos, com os dirigentes americano e australiano Joe Biden e Anthony Albanese, no âmbito da aliança AUKUS, que Pequim vê com maus olhos.



O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, elogiou, no Twitter, a nova estratégia britânica e disse que "volta a confirmar (...) seu papel-chave na Otan".