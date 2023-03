Criança de três anos mata irmã com um tiro nos EUA

Uma menina de três anos de idade matou acidentalmente sua irmã um ano mais velha com uma pistola semiautomática no estado americano do Texas, informou a polícia no fim do domingo (12), em mais uma tragédia ligada à disseminação de armas de fogo nos Estados Unidos.



Durante uma reunião familiar, as duas crianças ficaram por um momento sem a supervisão dos adultos, em um quarto do apartamento em que estavam no condado de Harris, onde fica a cidade de Houston.



Foi quando a irmã mais nova "obteve acesso a uma pistola semiautomática carregada. Os membros da família ouviram um disparo, correram até o quarto e encontraram a menina de quatro anos no chão, sem reação", disse à imprensa o xerife de Harris, Ed Gonzales.



A criança morreu no local. "Aparentemente não foi intencional", acrescentou o policial. "Esta parece ser uma nova história trágica em que um menor acessa uma arma e machuca alguém", lamentou.



Os Estados Unidos têm cerca de 400 milhões de armas, número superior aos seus 330 milhões de habitantes. Um a cada três adultos possui ao menos uma arma e quase um a cada dois vive em uma casa onde há uma.



O país registrou mais de 44 mil mortes por armas de fogo no ano passado, metade delas por suicídio e a outra por assassinato, acidente ou legítima defesa, de acordo com o Gun Violence Archive.



Tiroteios foram uma das principais causas de morte entre menores de 18 anos no ano passado nos EUA, com quase 1.700 casos, incluindo 314 crianças abaixo dos 11 anos, segundo a mesma fonte.