Independentistas escoceses votam para substituir Nicola Sturgeon

Os independentistas escoceses começaram a votar, nesta segunda (13), para eleger seu novo líder, que vai se tornar o primeiro-ministro da Escócia, após a surpreendente renúncia de Nicola Sturgeon em meados de fevereiro.



Na luta para suceder Sturgeon à frente do Partido Nacional Escocês (SNP, pela sua sigla em inglês) há três candidatos: a ministra local das Finanças, Kate Forbes; o ministro da Saúde, Humza Yousaf, e Ash Regan, uma ex-ministra que se demitiu no ano passado.



Os três prometeram recolher assinaturas e seguir lutando pela independência, como fez durante oito anos Nicola Sturgeon, que, no último 15 de fevereiro, comunicou sua renúncia alegando que já não possuía energia para seguir no cargo, ainda que siga exercendo-o até que termine a transição.



O nome de seu sucessor será anunciado em 27 de março, quando termina a votação inédita para o partido independentista desde 2004.



Entre eles, Kate Forbes, a atual ministra escocesa das Finanças, de 32 anos, causou controvérsias quando disse que havia votado contra o matrimônio homossexual enquanto era membro do Parlamento escocês quando este foi aprovado, em 2014.



Forbes é membro da Igreja livre da Escócia, que se opõe ao matrimônio homossexual e ao aborto.



Por sua vez, o ministro da Saúde, Humza Yousaf, de 37 anos, ganhou o apoio dos aliados de Sturgeon. É o primeiro membro do gabinete escocês não branco e muçulmano.



A terceira aspirante, Ash Regan, de 38 anos, foi ministra até o ano passado e defende restaurar a unidade do partido.



Segunda uma pesquisa Ipsos realizada entre os eleitores na semana passada, Forbes ficará em primeiro lugar com 32% dos votos; seguida de Yousaf (24%) e de Regan, com 8%.



Ainda assim, Yousaf é percebido como o candidato favorito entre os votantes do SNP.