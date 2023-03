As principais bolsas europeias terminaram o pregão desta segunda-feira (13) no vermelho, desestabilizadas pela falência de três bancos americanos, que puxaram o setor bancário europeu, levantando temores de um eventual contágio.



A Bolsa de Valores de Paris encerrou a sessão com uma queda de 2,90%; a de Frankfurt, de 3,04%; a de Londres, de 2,58%; a de Milão, de 4,03%; e a de Madri, com -3,51%.