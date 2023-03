Travessias ilegais de migrantes não cessarão apenas com o reforço dos controles, alerta a ONU

Um responsável da ONU alertou nesta segunda-feira (13) que as travessias ilegais de migrantes pelo Canal da Mancha entre a França e o Reino Unido não serão resolvidas apenas com um reforço dos controles, depois de um acordo neste sentido entre os dois países.



O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e o presidente francês, Emmanuel Macron, chegaram na sexta-feira a um acordo, dotado de mais de 500 milhões de euros (cerca de 2,8 bilhões de reais), para travar a migração irregular através do Canal da Mancha.



"Uma abordagem focada apenas em [controles] mais rígidos não resolverá os desafios" da França e do Reino Unido, disse à AFP Amy Pope, vice-diretora da Organização Internacional para as Migrações (OIM).



O acordo prevê que o Reino Unido coopere com a França, aumentando seu financiamento, que a polícia francesa realize mais patrulhas no Canal da Mancha e também crie um novo centro de detenção.



De acordo com Pope, "uma abordagem focada apenas em reforçar [controles] não funciona". "Isso pode deter alguns e reduzir o número de pessoas, mas, no final das contas, pessoas desesperadas em busca de oportunidades encontrarão uma maneira" de cruzar o canal, acrescentou.



A responsável disse que quando há grandes fluxos de migrantes, é crucial abordar "o que leva as pessoas a deixarem suas casas em primeiro lugar".



"É fundamental que [...] todos os governos reconheçam a abordagem abrangente necessária", disse ela, observando que os governos devem ajudar mais as pessoas antes de migrarem e criar melhores vias regulares de migração.



Ainda assim, qualificou Pope, o acordo entre o Reino Unido e a França tem um aspecto positivo que implica o "reconhecimento de que um país agindo sozinho não pode enfrentar o desafio".