Israel solta o mais velho entre os detidos palestinos, de 83 anos

O mais velho dos presos palestinos detidos em Israel, Fuad Shubaki, de 83 anos, foi solto nesta segunda-feira(13) após cumprir uma pena de 17 anos de prisão por tráfico de armas, anunciaram fontes palestinas.



Shubaki, um alto funcionário do Fatah, o partido do presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abas, foi preso em 2002 pelas forças de segurança palestinas, durante a Segunda Intifada (o levantamento palestino de 2000-2005) e logo o capturaram as forças israelenses.



Foi acusado de tentar ingressar armas procedentes do Irã na Faixa de Gaza em um cargueiro, o "Karine A", revistado no Mar Vermelho pelo Exército israelense em janeiro de 2002.



Fuad Shubaki "foi liberado hoje [segunda-feira] da prisão de Ashkelon [sul de Israel] e está a caminho de Ramallah", na Cisjordânia ocupada, indicou à AFP um porta-voz do Clube de Prisioneiros Palestinos, uma associação que defende os direitos dos palestinos detidos por Israel.



Seu filho, Hazem Shubaki, confirmou sua soltura.



Shubaki ficou preso entre 2002 e março de 2006 no centro penitenciário de Jericó, em uma região palestina do centro da Cisjordânia ocupada, sob a vigilância de observadores britânicos e americanos.



Permaneceu no local até que foi capturado, junto a outros palestinos, pelas forças israelenses durante uma operação contra essa prisão.



Israel o acusou de ser um dos responsáveis pelo fretamento do "Karine A", que segundo as autoridades israelenses transportava 50 toneladas de armas, incluindo foguetes Katiusha, mísseis antitanque e explosivos, fornecidos pelo Irã e pelo movimento xiita libanês Hezbollah.



Declarado culpado por um tribunal militar israelense, foi condenado a 20 de prisão, uma pena que foi reduzida para 17 anos.