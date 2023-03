Milhares de médicos em greve nos hospitais do Reino Unido

Milhares de médicos iniciaram uma greve de três dias em hospitais britânicos nesta segunda-feira (13) para exigir aumentos salariais, no início de uma semana de greves.



Nos últimos meses, as greves afetaram vários setores no Reino Unido, onde a inflação supera os 10%.



Trabalhadores ferroviários, enfermeiros, policiais de fronteira, professores e outros profissionais entraram em greve para exigir aumentos salariais devido à alta dos preços dos alimentos e da energia.



O governo começou a negociar com enfermeiros, ferroviários e outros trabalhadores. No entanto, a quarta-feira, dia em que o governo apresenta seu orçamento, pode ser um dos maiores dias de greve em anos.



Os médicos protestam nesta segunda-feira e membros do sindicato da Associação Médica Britânica (BMA) se manifestaram em frente aos hospitais.



Segundo o BMA, os médicos perderam 26% de seu salário desde 2008, quando foi imposta a austeridade ao serviço de saúde.



O sindicato lançou uma campanha alegando que os garçons ganham mais do que os médicos recém-formados. Estes últimos cobram cerca de 14 libras (15,8 euros) a hora, segundo a BMA.



"Achei que me tornar médica me tornaria financeiramente independente, mas não sou", disse Becky Bates, recém-formada em medicina na região central da Inglaterra.



"Com empréstimos para pagar as mensalidades e empréstimos pessoais, saí da faculdade de medicina com mais de 100.000 libras em dívidas. Agora não posso nem consertar meu carro se algo der errado com meu salário", lamenta.



O Serviço Nacional de Saúde (NHS) está imerso em uma profunda crise devido às políticas de austeridade e às consequências da pandemia e em 6 de fevereiro viveu a maior greve desde a sua criação em 1948.