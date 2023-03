Coreia do Norte lança mísseis enquanto Washington e Seul iniciam manobras

A Coreia do Norte lançou dois mísseis estratégicos de cruzeiro de um submarino, em uma demonstração de força antes dos exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, informou a mídia estatal norte-coreana nesta segunda-feira (13).



Um submarino disparou as armas no mar na costa leste da cidade norte-coreana de Sinpo na manhã de domingo, de acordo com a agência de notícias estatal KCNA.



O exército sul-coreano, citado pela agência Yonhap, confirmou ter detectado um lançamento de míssil, sem dar mais detalhes, segundo a agência de notícias Yonhap.



A KCNA disse que o lançamento foi bem-sucedido e os mísseis atingiram seus alvos designados perto da costa leste da península coreana.



Fotos e vídeos divulgados pela mídia estatal norte-coreana mostraram o submarino "8.24 Yongung" e um míssil voando do mar para o céu, seguido por uma trilha de fumaça e fogo.



Mas analistas expressaram dúvidas sobre o progresso do programa de submarinos da Coreia do Norte.



Park Won-gon, professor da Universidade Ewha de Seul, considerou que as imagens da mídia estatal sugerem que o míssil foi disparado da superfície da água e não com a nave submersa.



"Portanto, não faz sentido atirar de um submarino porque não há sigilo", disse Park à AFP.



A Coreia do Norte alertou que os exercícios militares de Washington e Seul seriam vistos como uma "declaração de guerra".



Os dois países aliados começaram seus maiores exercícios conjuntos em cinco anos nesta segunda-feira.



Segundo a KCNA, o lançamento "mostra a invariável" determinação da Coreia do Norte em enfrentar uma situação em que as forças "do imperialismo americano e sua marionete Coreia do Sul mostram cada vez mais claramente que são manobras" contra Pyongyang.



Acrescentou que o lançamento permitiu "verificar a atual postura operacional dos meios de dissuasão nuclear em diferentes espaços".



- Guerra real -



Em uma declaração separada, o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte disse que os Estados Unidos estão "conspirando" para convocar o Conselho de Segurança da ONU para discutir os direitos humanos no país comunista, coincidindo com as manobras.



A Coreia do Norte "denuncia amargamente o vil esquema de 'direitos humanos' dos Estados Unidos como a expressão mais intensa de sua política hostil" em relação a Pyongyang.



Washington e Seul intensificaram sua cooperação militar diante das crescentes ameaças militares e nucleares do Norte, que aumentou seus testes de armas nos últimos meses.



Os exercícios desta segunda-feira, chamados de Escudo da Liberdade, devem durar 10 dias e vão focar na "mudança do ambiente de segurança" devido à agressividade norte-coreana, segundo os dois aliados.



Os militares sul-coreanos revelaram este mês que, juntamente com as forças especiais dos EUA, estavam conduzindo exercícios militares que incluíam a simulação de ataques de precisão contra as principais instalações norte-coreanas, à frente do Freedom Shield.



Os exercícios enfurecem Pyongyang, que os vê como exercícios para uma invasão, ao mesmo tempo em que aponta que seus programas nuclear e balístico são de autodefesa.



"Pyongyang desenvolveu capacidades militares e quer testá-las, e gosta de usar a cooperação entre Washington e Seul como desculpa", disse Leif-Eric Easley, professor da Universidade Ewha.



No ano passado, a Coreia do Norte declarou ser uma potência nuclear "irreversível" e lançou um número recorde de mísseis.



Na semana passada, o líder Kim Jong Un ordenou que seus militares intensificassem seus exercícios em preparação para uma "guerra real".