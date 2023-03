Justiça japonesa ordena novo julgamento do condenado à morte mais antigo do mundo

Um tribunal japonês ordenou nesta segunda-feira (13) a revisão do julgamento de um homem de 87 anos, considerado o condenado mais antigo do mundo no corredor da morte, quase 60 anos após sua condenação por assassinato.



Os advogados de Iwao Hakamada deixaram o Tribunal Superior de Tóquio nesta segunda-feira, após uma breve audiência, com cartazes em que pediam um novo julgamento.



"Esperei por este dia por 57 anos e ele chegou", disse Hideko, irmã de Iwao Hakamada e principal apoiadora.



Este japonês passou mais de quatro décadas no corredor da morte depois de ser condenado à morte em 1968 pelo assassinato quádruplo de seu chefe e de três membros de sua família.



Hakamada confessou o crime após semanas de interrogatório na detenção. Mas depois ele se retratou. Desde então, não parou de reivindicar sua inocência.



A sentença foi confirmada em 1980.



O ex-boxeador foi solto em 2014, depois que um tribunal admitiu dúvidas sobre sua culpa, com base em testes de DNA feitos em roupas que continham sangue, peça-chave da acusação.



Mas em 2018, o Tribunal Superior de Tóquio lançou dúvidas sobre a confiabilidade dessas evidências e anulou a decisão de 2014 para um novo julgamento.



O Japão, juntamente com os Estados Unidos, é um dos últimos países industrializados e democráticos a recorrer à pena de morte.



A opinião pública japonesa é a favor desta condenação.