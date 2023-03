Daniel Kwan e Daniel Scheinert ganharam o Oscar de Melhor Direção por "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" no Dolby Theatre em Los Angeles, neste domingo (12).



"Isso é estranho, queremos dedicar isso a todas as mães do mundo", disse Scheinert ao receber a estatueta. "Estamos orgulhosos de nossa trajetória", acrescentou emocionado Kwan, de descendência asiática, ao microfone.



"Os Daniels", com sua obra maluca de ficção científica, a grande favorita da noite, derrotaram Martin McDonagh ("Os Banshees de Inishirin"), Steven Spielberg ("Os Fabelmans"), Todd Field ("Tár") e Ruben Ostlund ("Triângulo da Tristeza").