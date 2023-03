Filha do rei da Jordânia se casa com financista venezuelano

A filha do rei da Jordânia Abdullah II, a princesa Iman, se casou neste domingo (12) com um financista venezuelano de origem grega no palácio real, próximo da capital do país, Amã.



A televisão estatal transmitiu a cerimônia de casamento entre a princesa, nascida em 1996, e Jameel Alexander Thermiotis, na presença do rei, da rainha Rania e de outros membros da família real e da família do noivo.



A princesa Iman, formada na universidade de Georgetown, em Washington D.C., é a filha mais velha do casal real da Jordânia e a segunda na ordem de sucessão ao trono, atrás do príncipe Hussein bin Abdullah II.



Thermiotis, nascido em 1994 na Venezuela em uma família de origem grega, trabalha como financista em Nova York.



O Palácio anunciou o noivado do casal em julho do ano passado.