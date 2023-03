Irã afirma que está tudo pronto para troca de prisioneiros, mas EUA nega

O governo do Irã afirmou neste domingo (12) que "está tudo pronto" para uma troca de prisioneiros com os Estados Unidos, que negou a declaração de Teerã e a chamou de "outra mentira cruel".



"Nos últimos dias, alcançamos um acordo para uma troca de prisioneiros entre Irã e Estados Unidos", declarou o chefe da diplomacia iraniana, Hossein Amir-Abdollahian, em entrevista ao canal de televisão estatal IRINN.



O acordo foi "assinado e aprovado indiretamente" no ano passado. "O lado americano está fazendo os últimos ajustes técnicos", acrescentou.



"Para nós, está tudo pronto", insistiu. "Se tudo correr bem do lado americano, acredito que veremos a troca de prisioneiros em breve", concluiu.



O porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, rebateu as declarações iranianas, que chamou de "outra mentira particularmente cruel que somente aumenta o sofrimento das famílias dos detidos".



"Trabalhamos sem cessar para obter a libertação dos três americanos detidos sem razão no Irã", disse.



"Não vamos parar até que possam reunir-se com suas famílias", acrescentou.



Ao menos três pessoas com dupla cidadania iraniano-americana estão detidos na República Islâmica, incluindo o empresário Siamak Namazi, que está na penitenciária de Evin, em Teerã, desde 2015.



A autoridade judicial iraniana afirmou em agosto que "dezenas" de iranianos estavam detidos nos Estados Unidos, como Reza Sarhangpour e Kambiz Attar Kashani, acusados de violar as sanções americanas contra Teerã.



Ao menos 16 pessoas com passaportes ocidentais estão detidas no Irã. Teerã não reconhece a dupla nacionalidade.



A justiça iraniana anunciou em janeiro a execução do britânico-iraniano Alireza Akbari, acusado de espionagem para o Reino Unido, o que ele sempre negou.