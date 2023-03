Rapper sul-africano Costa Titch morre durante show, aos 27 anos

A morte de Costa Costa Titch ocorre um mês após o assassinato de outro famoso rapper sul-africano, Kiernan Forbes ou AKA (foto: Reprodução Instagram)

A polícia sul-africana anunciou neste domingo que abriu uma investigação sobre a morte, em pleno show, do rapper Costa Titch.





O artista, de 27 anos e figura de destaque do rap da África do Sul, "desmaiou durante uma apresentação" na noite de sábado na região de Johannesburgo, afirmou a polícia.As causas do óbito ainda não foram determinadas.

A morte de Costa Tsobanoglou, seu verdadeiro nome, acontece um mês após o assassinato de outro famoso rapper sul-africano, Kiernan Forbes ou AKA. O músico foi assassinado a tiros na saída de um restaurante em Durban (sudeste). A investigação continua aberta.

Mais de 40 milhões de seguidores no Youtube

Costa Titch era famoso pela canção "Big Flexa", que teve 45 milhões de visualizações no Youtube.Vídeos publicados nas redes sociais do show no sábado mostram o momento em que o artista parece cair. Ele continua cantando, mas desmaia novamente e outros músicos entram no palco para ajudá-lo.