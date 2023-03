Missão Crew-5 da SpaceX e NASA retorna à Terra após cinco meses no espaço

A Crew-5, missão da Nasa e da SpaceX, retornou à Terra no sábado (11), depois de passar cinco meses a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS).



A cápsula "Endurance" da SpaceX transportou o japonês Koichi Wakata, a russa Anna Kikina e os americanos Nicole Mann e Josh Cassada.



A nave amerissou pouco depois das 21H00 (23H00 de Brasília) no Golfo do México, perto do estado da Flórida.



A Crew-5, que decolou de Cabo Canaveral na Flórida no início de outubro de 2022, foi a quinta missão no espaço para Wakata e a primeira para Cassada, Kikina e Mann, que se tornou a primeira mulher do origem indígena a viajar ao espaço, segundo a Nasa.



A cooperação na ISS é uma das poucas áreas em que Estados Unidos e Rússia continuam trabalhando em conjunto desde que Moscou invadia a Ucrânia há mais de um ano.