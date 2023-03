Coreia do Norte adota medidas de dissuasão militar, afirma imprensa estatal

A Coreia do Norte adotou medidas "práticas importantes" de dissuasão militar, informou neste domingo (12) a imprensa estatal, um dia antes do início dos maiores exercícios militares conjuntos em cinco anos entre Estados Unidos e Coreia do Sul.



As medidas foram estabelecidas em uma reunião da comissão militar do partido único, comandada pelo ditador Kim Jong Un, segundo a agência oficial KCNA.



"A reunião discutiu e adotou os passos práticos importantes para fazer uso da dissuasão militar de modo mais eficaz, poderoso e ofensivo", destacou a KCNA.



A agência acrescentou que a ação pretende "enfrentar a atual situação em que as provocações de guerra dos Estados Unidos e da Coreia do Sul alcançam a linha vermelha"", mas não especifica as medidas.



Coreia do Sul e Estados Unidos pretendem começar na segunda-feira o exercício "Escudo da Liberdade", concentrado no "ambiente de segurança em mudança" devido às crescentes agressões norte-coreanas, segundo os dois aliados.



Os exercícios conjuntos irritam a Coreia do Norte, que os considera testes para uma invasão.



O país afirma que seus programas de armas nucleares e de mísseis são de autodefesa.



Analistas acreditam que a Coreia do Norte pretende usar as manobras EUA-Coreia do Sul como desculpa para executar novos testes de mísseis e, talvez, um teste nuclear.



KCNA informou na sexta-feira que Kim ordenou às Forças Armadas que intensifiquem a preparação para uma "guerra real".



Washington e Seul intensificaram a cooperação no setor de defesa diante das crescentes ameaças bélicas da Coreia do Norte, que efetuou vários testes de armas nos últimos meses.