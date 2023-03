Franceses voltam a protestar contra a reforma da Previdência de Macron

Os franceses saíram às ruas neste sábado (11) para a sétima jornada de protestos contra a impopular reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron.



Os sindicatos convocaram o protesto para sábado com a esperança de atrair mais trabalhadores e esperam forçar Macron a recuar em sua iniciativa.



Dois terços dos franceses, segundo as pesquisas, são contrários ao plano de elevar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030, além de antecipar para 2027 a exigência de contribuição por 43 anos (e não 42 como atualmente) para que o aposentado receba a pensão integral.



A rejeição dos franceses foi demonstrada em vários protestos desde 19 de janeiro, além de greves nos transportes e no setor de energia.



Até o momento, no entanto, as ações não conseguiram provocar a retirada do projeto, que está sendo debatido no Senado (câmara alta) e ainda deve passar pela Assembleia Nacional (câmara baixa) para uma votação final.



"É a reta final", disse Marylise Leon, secretária-geral adjunta do sindicato CFDT. "Tudo está em jogo agora", declarou em entrevista à rádio Franceinfo.



A tensão sobre a reforma atingiu o pico esta semana, depois que Macron se recusou a aceitar reuniões com representantes dos sindicatos, o que provocou "muita irritação", segundo Philippe Martinez, líder do sindicato CGT.



"Quando milhões de pessoas estão nas ruas, quando há greves e tudo o que recebemos do outro lado é o silêncio, as pessoas perguntam: O que mais temos que fazer para sermos ouvidos?", afirmou, antes de pedir um referendo sobre a reforma previdenciária.



"Como ele está muito seguro de si, o presidente da República deveria consultar o povo. Veremos qual é a resposta do povo", propôs.



"Imploro aos que governam este país que saiam desta forma de negação do movimento social", insistiu o líder do sindicato CFDT, Laurent Berger.



A polícia espera a presença de entre 800.000 e um milhão de pessoas nos 230 protestos organizados em todo o território.



Pouco depois das 17h30 locais, a CGT informou à AFP que quase 300.000 pessoas protestaram na capital, um número muito menor que o registrado na terça-feira.