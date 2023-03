Cinco migrantes morrem em naufrágio no Mar Egeu

Cinco migrantes a bordo de um bote de borracha morreram afogados neste sábado no mar Egeu, perto da costa do sudoeste da Turquia, informou a Guarda Costeira turca.



"Onze migrantes em situação irregular (10 adultos, uma criança) foram resgatados (...) e encontramos os cadáveres de cinco migrantes sem documentos", afirmou a Guarda Costeira em um comunicado.



A tragédia aconteceu na manhã de sábado perto da cidade de Didim, na província turca de Aydin.



Em um vídeo divulgado pela Guarda Costeira turca, alguns imigrantes a bordo de um bote inflável agitam os braços no mar agitado.



Cinco migrantes conseguiram chegar à ilha grega de Farmakonisi, que fica a 10 km da costa turca, informou a Guarda Costeira do país.



Segundo um depoimento ouvido pelos guardas gregos, 31 pessoas estavam a bordo da embarcação no momento de sua partida.



Desde 2014, 2.269 pessoas morreram afogadas no Mediterrâneo oriental, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).