Tropas russas se aproximam do centro de Bakhmut, afirma grupo paramilitar Wagner

Os russos estão a pouco mais de um quilômetro do centro administrativo de Bakhmut, cidade que as tropas de Moscou tentam controlar há vários meses, afirmou neste sábado o fundador do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin.



"Este é o edifício da administração municipal, o centro administrativo da cidade", afirmou, apontando do teto de outro prédio no que afirmou ser Bakhmut.



"Estão a um quilômetro e 200 metros", acrescentou no vídeo publicado pela assessoria de sua empresa Concord.



"Esta é a área, há combates em curso", acrescentou.



A AFP não conseguiu confirmar as informações com fontes independentes.



"O mais importante é conseguir a quantidade correta de munição e e avançar", disse. O grupo paramilitar está em conflito aberto com o comando militar russo, em particular para obter mais munições, essenciais, segundo o grupo Prigozhin, para prosseguir com a conquista de Bakhmut.



Prigozhin voltou a criticar o ministro russo da Defesa, Serguei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, que chamou, ironicamente, de "comandantes militares excepcionais".



"Apoio plenamente, totalmente, todos os seus esforços", disse, aumentando o tom irônico.



Os homens de Prigozhin estão nos postos mais avançados da batalha por Bakhmut, que começou em meados do ano passado e já provocou muitas baixas dos dois lados.



As forças russas tentam cercar a cidade, que tinha quase 70.000 habitantes antes do conflito, há várias semanas. As tropas de Moscou conseguiram cortar várias rodovias importantes para o abastecimento das tropas ucranianas.



Analistas questionam a importância estratégica de Bakhmut, mas a batalha - a mais longa desde o início da ofensiva russa há mais de um ano - adquiriu um valor simbólico, tanto para Ucrânia como para Rússia, que deseja conquistar uma vitória após vários reveses humilhantes nos últimos meses.



O comandante das forças terrestres da Ucrânia, Oleksandr Syrsky, afirmou neste sábado que a batalha de Bakhmut ajuda o país a ganhar tempo para preparar a futura contraofensiva.



"Os verdadeiros heróis são os defensores que carregam o peso da frente leste em seus ombros", disse o militar, citado pelo serviço de imprensa do exército ucraniano.



O ministério britânico da Defesa informou que "nos últimos quatro dias, o grupo Wagner tomou o controle da maior parte do leste" de Bakhmut.



"As forças ucranianas controlam o oeste da cidade e demoliram as principais pontes sobre o rio que a atravessa", acrescentou o ministério.