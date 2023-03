Bombardeio russa deixa três mortos no sul da Ucrânia

Ao menos três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um bombardeio russo em Kherson, sul da Ucrânia, informaram as autoridades locais neste sábado.



"Recebemos informações de que três pessoas morreram e duas ficaram feridas no local de um ataque inimigo na rodovia que liga Mikolaiv e Kherson", afirmou Oleksandr Prokudin, comandante da administração militar regional de Kherson.



Vários carros foram atingidos no bombardeio.



Galina Kolisnik, 53 anos, contou à AFP que escapou da tragédia. Ela saiu para abastecer o carro e estava dentro de uma loja quando ouviu as explosões.



"Entramos e, cinco minutos depois, aconteceu a tragédia", explica. "Nosso carro foi atingido... é horrível".



O bombardeio russo aconteceu dois dias após ataques que mataram três pessoas na mesma cidade, segundo a presidência ucraniana.



Kherson, a principal cidade da região de mesmo nome do sul da Ucrânia, foi libertada pelas forças de Kiev em novembro, após vários meses de ocupação russa.



Desde então, a região, que Moscou controla parcialmente, é alvo de disparos russos.