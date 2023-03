Vulcão indonésio Merapi entra em erupção e cobre vilarejos de cinzas

O monte Merapi, na Indonésia, um dos vulcões mais ativos do mundo, entrou em erupção neste sábado (11), expelindo fumaça e cinzas sobre os vilarejos próximos à cratera.



Nenhuma vítima foi registrada, informou agência indonésia de gestão de desastres (BNPB).



O observatório do vulcão Merapi informou que a nuvem de cinzas atingiu 3.000 metros acima do cume.



Após a erupção, às 12h12 locais (2h12 de Brasília), as autoridades estabeleceram uma zona de restrição de sete quilômetros ao redor da cratera.



"Para antecipar o possível perigo da erupção do monte Merapi, aconselhamos à população que evite qualquer atividade na zona de perigo", afirmou em um comunicado Abdul Muhari, porta-voz da BNPB.



Um funcionário de um dos postos de observação do Merapi, disse que pelo menos oito vilarejos próximos ao vulcão foram atingidos pelas cinzas.



O arquipélago da Indonésia - que fica na região conhecida como Anel de Fogo do Pacífico, onde várias placas tectônicas colidem - tem quase 130 vulcões ativos.