Atentado no norte do Afeganistão deixa um morto e oito feridos

Um guarda morreu e oito pessoas ficaram feridas - cinco jornalistas afegãos e três crianças - em um atentado neste sábado (11) em Mazar-i-Sharif, norte do Afeganistão. durante uma cerimônia em homenagem aos profissionais da imprensa, informou a polícia.



O porta-voz da polícia de Balkh, Mohammad Asif Waziri, afirmou que o o ataque matou o guarda que fazia a segurança do edifício em que acontecia a reunião organizada por um centro cultural para celebrar o "Dia Nacional dos Jornalistas".



Após o discurso de um funcionário do regime Talibã, um grupo de crianças cantava o hino nacional e aconteceu uma "explosão muito forte", declarou à AFP o jornalista, Atif Arian, que ficou ferido.



"Quando aconteceu a explosão foi um caos, todos tentavam fugir porque temiam o desabamento do prédio", disse Arian, antes de relatar que alguns colegas ficaram "gravemente feridos".



Os jornalistas afegãos foram alvos frequentes de atentados, alguns deles reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI), antes do retorno do Talibã ao poder em agosto de 2021.



A explosão aconteceu dois dias depois da morte do governador de Balkh, da qual Mazar-i-Sharif é a capital, em um atentado suicida reivindicado pelo EI.



A violência no Afeganistão caiu consideravelmente desde o retorno do Talibã ao poder, mas a situação vem se deteriorando desde o ano passado, quando o EI reivindicou a responsabilidade por vários ataques mortais.