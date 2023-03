Nova tempestade atinge a Califórnia, vítima de inverno especialmente chuvoso

Uma nova tempestade atingiu a Califórnia nesta sexta-feira (10), aumentando os riscos de inundação e ordens de evacuação para várias regiões já atingidas por um inverno particularmente chuvoso nas últimas semanas.



Em alguns locais, são esperados até 230 milímetros de precipitação. A chuva, gerada por uma depressão quente, pode derreter parte da excepcional cobertura de neve acumulada nos últimos três meses, o que seria suficiente para causar um escoamento incontrolável pelas hidrovias do Estado.



A chuva em "solos saturados" com água das tempestades deste inverno e em "uma espessa cobertura de neve causará inundações significativas", alertou o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (NWS).



Em altitudes mais altas, a queda de neve nas montanhas do norte da Califórnia deve "dificultar o deslocamento".



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou nesta sexta-feira uma declaração de estado de emergência na Califórnia para facilitar o envio de ajuda federal.



"A Califórnia utiliza todas as ferramentas à sua disposição para proteger as comunidades das tempestades implacáveis e mortais que atingem nosso estado", declarou o governador do estado, Gavin Newsom, que solicitou a ajuda de emergência federal.



Várias ordens de evacuação foram emitidas, especialmente no norte do estado, onde sete rios poderiam sofrer grandes enchentes.



A Califórnia, o estado mais populoso do país, sofre um inverno especialmente chuvoso. Em particular, durante o mês de janeiro, uma série de tempestades consecutivas causou várias inundações, deslizamentos de terra e queda de árvores, matando 20 pessoas.