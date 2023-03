Mosquitos estéreis são soltos em Galápagos para reduzir casos de dengue, zika e chicungunha

O Equador vai soltar 100 mil mosquitos Aedes aegypti estéreis nas Ilhas Galápagos para diminuir a transmissão de enfermidades como dengue, zika e chicungunha, informou o Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde (Inspi) nesta sexta-feira (10).



A redução de mosquitos Aedes aegypti no arquipélago permitirá "melhorar as condições de saúde da população, evitar a transmissão de enfermidades aos turistas [...] e reduzir o uso de produtos químicos utilizados nas fumigações", assinalou o Inspi em um comunicado.



Acrescentou que esta é a primeira soltura de mosquitos macho estéreis em Galápagos, um Patrimônio Natural da Humanidade cujo frágil ecossistema abriga espécies de flora e fauna únicas no mundo.



Pesquisadores do Inspi trabalharam durante seis anos no projeto que inclui a criação maciça de Aedes aegypti em laboratório e sua esterilização mediante radiação.



A liberação de mosquitos incapazes de fertilizar as fêmeas impacta na população da espécie reduzindo-a e, com isso, a transmissão de doenças.



Situadas a 1.000 km do litoral do Equador, as Ilhas Galápagos foram o laboratório natural do cientista inglês, Charles Darwin, e o inspiraram a escrever sua teoria sobre a evolução das espécies no século XIX.