Proprietária do Facebook, Meta trabalha em potencial concorrente do Twitter

A Meta, proprietária do Facebook, está trabalhando em uma nova plataforma de mídia social para "compartilhamento de textos", informou a companhia nesta sexta-feira (10), em um projeto considerado um concorrente em potencial do Twitter.



Desde que o bilionário Elon Musk assumiu as rédeas do Twitter, essa plataforma vem sofrendo com problemas técnicos, demissões e perda de anunciantes, devido à falta de moderação de conteúdo.



Mas até agora, não surgiu nenhuma alternativa importante ao Twitter, razão pela qual líderes mundiais, políticos, celebridades e empresas continuam usando-a para se expressar.



A Meta confirmou nesta sexta que começou a preparar uma nova plataforma, depois que essa informação foi publicada em sites digitais de notícias.



"Estamos explorando um standalone [programa autossuficiente], uma rede social descentralizada para compartilhar textos atualizados", informou a Meta em uma breve nota, publicada por e-mail.



"Acreditamos que existe a oportunidade de criar um espaço em separado no qual criadores e personagens públicos possam compartilhar atualizações sobre seus interesses", acrescenta a nota.



Segundo veículos digitais, o novo aplicativo da Meta usaria tecnologia que lhe permitiria interoperar com outras plataformas.



Isto representaria uma clara ruptura com a prática de plataformas como o Instagram e o YouTube, que se mantêm atrás de muros tecnológicos e operam usando servidores da empresa sob normas estritas.



Em dezembro, Musk proibiu brevemente vincular tuítes a outras plataformas, entre elas Facebook e Instagram.