Risco de default é a 'maior ameaça' à recuperação dos EUA, diz Biden

O presidente americano, Joe Biden, afirmou, nesta sexta-feira (10), que a disputa com o Congresso pelo aumento do limite de endividamento dos Estados Unidos é a "maior ameaça" para a economia do país.



"Nossa economia avança na direção certa", disse Biden na Casa Branca, após a divulgação dos dados do desemprego em fevereiro, mas alertou que a disputa sobre o teto da dívida, que se não for aumentado poderia mergulhar o país em um default inédito, representa "a maior ameaça" para a economia americana.



Em janeiro, os Estados Unidos alcançaram seu limite de endividamento - 31,4 trilhões de dólares -, o que levou o Tesouro a adotar medidas.



Os Estados Unidos correm o risco de descumprir suas obrigações da dívida a partir de julho, se o Congresso não elevar o limite de endividamento fiscal, informou em meados de fevereiro o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO).