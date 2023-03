Erdogan abre campanha eleitoral na Turquia para 'curar feridas' do terremoto

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, candidato à reeleição, confirmou nesta sexta-feira (10) a abertura da campanha para as eleições presidenciais e legislativas em 14 de maio e disse querer "curar as feridas" após o terremoto que deixou mais de 46 mil mortos no país.



"O decreto será publicado amanhã [sábado] no Diário Oficial", disse o chefe de Estado de Ancara.



"Queremos fazer do 14 de maio a data que apagará o impacto da destruição de 6 de fevereiro", disse o presidente turco, no poder desde 2003, ano em que se tornou primeiro-ministro.



Erdogan justificou a decisão de manter a data marcada para as eleições apesar do terremoto, alegando que "a Turquia não tem tempo a perder nem pode se distrair ou desperdiçar energia".



"A agenda da nossa campanha estará centrada nos esforços para curar as feridas e compensar os danos econômicos e sociais causados pelo terremoto", anunciou.



"A Turquia não pode olhar para o futuro com confiança sem superar a destruição causada pelo terremoto de 6 de fevereiro e compensar suas perdas econômicas, sociais e psicológicas", insistiu.



O presidente prometeu reconstruir as áreas afetadas "em um ano". O tremor de magnitude 7,8 destruiu quase 278.000 prédios e deslocou mais de 3 milhões de pessoas.



Nos três primeiros dias após os tremores, a oposição denunciou a demora na chegada das equipes de resgate e as falhas nas normas de construções antissísmicas.



Erdogan vai enfrentar o candidato designado na segunda-feira por uma plataforma de seis partidos da oposição, Kemal Kiliçdaroglu, líder do social-democrata CHP.



O CHP foi criado pelo fundador e primeiro presidente da República turca, Mustafa Kemal Atatürk.



"A Turquia precisa disso. Precisa de eleições, de mudanças", reagiu Kiliçdaroglu após as declarações de Erdogan.



"Hoje estamos muito perto de derrubar o trono de tiranos", disse esta semana, em relação ao atual presidente.



As pesquisas de opinião preveem uma eleição acirrada para o chefe de Estado turco.