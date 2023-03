Advogado recorre de condenação por assassinato em caso que abalou os EUA

Um advogado, membro de uma família nobre dos Estados Unidos, anunciou o recurso da sentença de prisão perpétua a que foi condenado pelo assassinato da esposa e do filho.



Alex Murdaugh, de 54 anos, "recorreu da sentença", segundo documento apresentado ao tribunal pelos seus advogados. Não foram dados mais detalhes sobre o caso, que suscitou grande interesse por parte da imprensa americana e da população em geral.



Na semana passada, um júri o considerou culpado de matar a tiros sua esposa Maggie e seu filho Paul em 7 de junho de 2021 na enorme fazenda da família localizada na Carolina do Sul (região sul dos Estados Unidos).



De acordo com a acusação, ele os matou porque suas fraudes e enganos para financiar seus anos de estilo de vida luxuoso e vício em opiáceos estavam prestes a ser descobertos.



Murdaugh admitiu ter levado milhões de dólares pertencentes a seu escritório de advocacia, a ex-clientes, amigos e até ao filho de sua empregada doméstica.



"Sou inocente. Jamais machucaria minha esposa Maggie ou (...) meu filho", disse ele nesta sexta-feira perante o juiz que o sentenciou.