Israel quer 'aumentar' exportações de gás para a Itália

Israel quer "aumentar" suas exportações de gás para a Itália, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Roma nesta sexta-feira (10), mencionando a opção de criar um novo terminal de gás natural liquefeito (GNL) em Chipre.



"Já cooperamos com a vossa empresa nacional (ENI) na área do gás, mas queremos desenvolver" esta cooperação, disse Netanyahu, dirigindo-se ao ministro de Empresas, Adolfo Urso, em um encontro de líderes de empresas italianas.



"Acho que devemos analisar com cuidado e rapidez a possibilidade de adicionar um terminal de GNL, talvez em Chipre, para aumentar a capacidade de exportar gás de Israel para a Itália e da Itália para a Europa", explicou.



Desde o início da guerra na Ucrânia, a Itália, como outros países europeus, multiplicou iniciativas para acabar com sua dependência do gás russo.



Israel entrou no círculo dos países produtores e exportadores de gás após a descoberta, no início da década de 2010, de várias reservas de gás em sua costa, no Mediterrâneo.



Mas o principal problema de Israel é a falta de gasodutos para ligar suas plataformas de perfuração aos mercados do sul da Europa.



EDF - ELECTRICITE DE FRANCE



EDISON SpA



Eni