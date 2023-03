Macron celebra o 'novo começo' na relação entre França e Reino Unido

O presidente francês, Emmanuel Macron, celebrou nesta sexta-feira (10) o "novo começo" nas relações entre a França e o Reino Unido, no final de uma cúpula com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, com a migração e a Ucrânia na agenda.



"É um momento de reencontros, de reconexão e de um novo começo", disse Macron em entrevista coletiva conjunta com Sunak no Palácio do Eliseu, em Paris, depois de destacar que, apesar do Brexit, a geografia e a história dos dois países não mudam.



Da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) à pandemia, passando por um duro embate sobre alianças na região da Ásia-Pacífico, múltiplas crises interromperam as cúpulas anuais entre os dois aliados históricos.



A chegada de milhares de migrantes irregulares do norte da França às costas inglesas (45 mil em 2022) também foi fonte de tensão em ambos os lados do Canal da Mancha, especialmente durante o mandato de Boris Johnson em Londres.



Após a cúpula, o governo britânico anunciou que aumentará seu financiamento para a França nos próximos três anos para combater a migração ilegal para um total de 541 milhões de euros (US$ 575 milhões, cerca de R$ 2,9 bilhões).



"Emmanuel e eu compartilhamos a mesma crença: gangues criminosas não devem decidir quem vem para nossos países", disse Sunak, que foi alvo de grupos de direitos humanos por seu plano de endurecer o direito ao asilo.