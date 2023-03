Autor de tiroteio em Hamburgo era ex-membro das Testemunhas de Jeová

O homem que matou sete pessoas a tiros em um centro das Testemunhas de Jeová em Hamburgo e depois cometeu suicídio era um ex-membro desta comunidade, com a qual estava em conflito, afirmou a polícia da Alemanha nesta sexta-feira (10).



"Philipp F. era um ex-membro das Testemunhas de Jeová", declarou à imprensa um comandante da polícia. De acordo com a fonte, o atirador havia abandonado a comunidade há 18 meses, "aparentemente não em bons términos".



O autor do ataque matou sete pessoas e cometeu suicídio pouco depois da entrada da polícia no edifício, informaram as autoridades ao revelar os detalhes do massacre que aconteceu na quinta-feira à noite.



"O autor (dos tiros) fugiu para o primeiro andar do edifício, onde os membros da comunidade estavam reunidos para orações, e se matou", declarou à imprensa o ministro do Interior da cidade-estado de Hamburgo, Andy Grote.



Armado com um revólver, ele matou quatro homens e duas mulheres, de 33 e 60 anos, uma delas grávida de sete meses e cujo bebê é contabilizado como uma vítima fatal, explicaram as autoridades.



Oito pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado grave.



A chegada rápida das forças de segurança, que interromperam o massacre, evitou um número de vítimas ainda maior, segundo o governo local.



A motivação do atirador, que tinha 35 anos, é desconhecida.



"Não há indícios de contexto terrorista por trás do massacre", afirmou um representante do Ministério Público de Hamburgo.



As autoridades não descartam a possibilidade de que o agressor poderia sofrer de distúrbios psiquiátricos.



O homem, que não tinha antecedentes criminais, "alimentava uma raiva contra os membros de congregações religiosas, em particular contra as Testemunhas de Jeová", explicou a polícia.