Ucrânia envolve 'interesses imperiais', diz papa Francisco

A Ucrânia envolve "interesses imperiais" e "não apenas do império russo", declarou o papa Francisco em entrevista à televisão pública suíça, da qual alguns trechos foram publicados nesta sexta-feira (10).



Na Ucrânia existem "interesses imperiais, não só do império russo, mas de impérios de outras partes. É típico de um império colocar as nações em segundo plano", disse o papa argentino em entrevista, em italiano, à televisão suíça RSI.



"Em pouco mais de 100 anos, tivemos três guerras mundiais: 1914-18, 1939-45, e esta, que é uma guerra mundial. Começou fragmentada, mas agora ninguém pode dizer que não é uma guerra mundial", acrescentou, conforme transcrição de parte da entrevista, disponível no site do RSI.



A versão completa será publicada no domingo.



"As grandes potências estão todas unidas. E o campo de batalha é a Ucrânia. O mundo inteiro está lutando", acrescentou o papa de 86 anos, cujo pontificado completará 10 anos na segunda-feira.



Jorge Bergoglio multiplicou os apelos à paz na Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro de 2022, condenando veementemente uma guerra "absurda e cruel".



Apesar das propostas de mediação, a diplomacia da Santa Sé não conseguiu prevalecer no conflito na Ucrânia.



O próprio papa planejava visitar Kiev e Moscou, um projeto que não se concretizou até agora.