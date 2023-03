Economia britânica avança 0,3% em janeiro após queda em dezembro

A economia do Reino Unido cresceu 0,3% em janeiro, depois de um retrocesso de 0,5% em dezembro, graças a uma recuperação no setor de serviços, de acordo com os dados oficiais divulgados nesta sexta-feira.



A volta às aulas após o recesso de Natal, a atividade nos serviços de saúde e a retomada total da Premier League após a pausa para Copa do Mundo do Catar-2022 também contribuíram para o crescimento em janeiro, afirmou Darren Morgan, diretor de dados econômicos do Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).



A atividade no setor de construção, no entanto, recuou no primeiro mês do ano.



No período de três meses concluído em 31 de janeiro, o crescimento do país foi nulo na comparação com os três meses anteriores, informou o ONS em seu relatório mensal. O crescimento também permaneceu estagnado nos últimos 12 meses.



A economia britânica evitou a recessão em 2022, mas vários economistas, incluindo os do Banco da Inglaterra, acreditam que a temida recessão pode acontecer este ano.



Em dezembro, o PIB britânico registrou contração de 0,5%, em um mês marcado por greves em diversos setores.



"A economia britânica se motra mais resiliente do que muitos esperavam diante de tantos desafios, mas há muito por fazer", declarou o ministro da Economia e Finanças, Jeremy Hunt.



Na próxima semana, o governo apresentará um novo orçamento que "estabelecerá as bases de nosso plano para reduzir a inflação à metade, reduzir a dívida e fazer a economia crescer", disse o ministro.



A inflação supera 10% há vários meses no Reino Unido.