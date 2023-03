Junta militar de Mianmar insinua novo adiamento das eleições

A junta que governa Mianmar pretende organizar um censo nacional em outubro de 2024, informou a imprensa estatal nesta sexta-feira, o que sugere um novo adiamento das eleições inicialmente prometidas pelos militares para 2023.



De acordo com o jornal estatal Global New Light de Mianmar, que cita o ministério da Imigração e População, o censo deve acontecer durante duas semanas a partir de 1º de outubro de 2024.



Desde o golpe de Estado de fevereiro de 2021 contra o governo eleito da líder civil Aung San Suu Kyi, as Forças Armadas prometem organizar eleições nacionais.



Após a programação inicial para agosto, os militares alegaram razões logísticas e de segurança para adiar a votação em um país abalado pelo caos e a violência, com parte do território fora de seu controle.



O comandante da junta militar, Min Aung Hlaing, declarou que o censo é necessário para garantir que as listas de eleitores são "corretas" e advertiu que a votação acontecerá quando a situação for "estável".