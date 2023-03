Dirigente da Coreia do Norte ordena intensificação das manobras de 'guerra real'

Kim Jong Un ordenou que as Forças Armadas da Coreia do Norte intensifiquem as manobras de "guerra real", informou a imprensa estatal nesta sexta-feira (10), depois que o ditador do país supervisionou o lançamento de vários mísseis ao lado de sua filha.



As fotografias mostraram Kim e sua filha ao lado de oficiais do exército durante o lançamento de várias unidades de artilharia.



O exército da Coreia do Sul informou na quinta-feira que detectou o disparo de um míssil balístico e estudava a possibilidade de vários disparos a partir do mesmo ponto.



As imagens divulgadas nesta sexta-feira pela agência estatal de notícias KCNA mostraram ao menos seis mísseis lançados ao mesmo tempo por uma unidade Hwasong, concebida para "missões de ataque".



Durante a inspeção, Kim afirmou aos soldados que eles deveriam se preparar para "duas missões estratégicas: a primeira dissuadir a guerra e a segunda tomar a iniciativa na guerra", segundo a KCNA.



Estas unidades deveriam "intensificar de modo contínuo várias manobras simuladas de guerra real", acrescentou.



Os testes norte-coreanos aconteceram antes do início, na segunda-feira (13), dos maiores exercícios militares conjuntos em cinco anos entre Coreia do Sul e Estados Unidos



A relação entre as duas Coreias está em um dos momentos mais tensos em várias décadas: o Norte intensifica os testes de armas proibidas e o Sul multiplica as manobras militares com os Estados Unidos.



O lançamento de quinta-feira também foi marcado por uma nova aparição de destaque da filha de Kim, que de acordo com o serviço de inteligência sul-coreano se chamaria Ju Ae e seria seu segundo filho.



Alguns analistas consideram a menina, que teria 11 anos, a herdeira de fato de Kim. A imprensa norte-coreana a identifica apenas como filha do dirigente e não revela mais detalhes, nem mesmo o nome.