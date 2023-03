Tiros em igreja de Hamburgo deixam 'vários mortos", segundo polícia

Várias pessoas morreram e outras ficaram gravemente feridas por tiros disparados na noite desta quinta-feira (9) em uma igreja de Hamburgo, informou a polícia desta cidade no norte da Alemanha.



"Uma importante intervenção policial está em execução neste momento em Alsterdorf", bairro da zona norte da cidade, informou a polícia local no Twitter.



"Segundo as primeiras informações, foram feitos disparos em uma igreja na rua Deelboege, no distrito de Grossborstel. Várias pessoas ficaram gravemente feridas e algumas morreram", acrescentou a polícia.



Os disparos ocorreram às 21h locais (17h de Brasília), informou a polícia, acrescentando que "um ou mais" atiradores executaram o ataque.



Em um alerta, a polícia advertiu a população para um "perigo extremo" na área.



Segundo as autoridades, os moradores devem ficar abrigados e as ruas da igreja foram isoladas.



A polícia não deu informações precisas sobre as vítimas, mas segundo a imprensa alemã os mortos seriam seis.



Além disso, o autor do ataque poderia estar entre as pessoas mortas, acrescentou a polícia.



Há "indícios de que um dos autores [do ataque] pode estar no edifício e, inclusive, figuraria entre os mortos", indicou um porta-voz da polícia à emissora de televisão NTV.



"Muitos membros das forças de ordem se encontram no local", acrescentou a polícia no Twitter.



O jornal Bild mencionou um "banho de sangue" e reportou que o ataque ocorreu "em uma igreja de Testemunhas de Jeová".



A Alemanha já foi alvo de ataques jihadistas, em particular um atentado com um veículo que causou 12 mortos em dezembro de 2016 em Berlim, cuja autoria foi reivindicada pela Estado Islâmico. Este foi o ataque jihadista mais letal já cometido na Alemanha.



O país europeu continua sendo alvo dos grupos jihadistas, em particular devido à sua participação na coalizão que enfrenta o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, e também no Afeganistão após os atentados de 11 de setembro de 2001 nos EUA.



Desde 2013 e até o fim de 2021, o número de islamistas considerados perigosos com presença na Alemanha se multiplicou por cinco e é, na atualidade, de 615, segundo o Ministério do Interior. O número de salafistas é calculado em 11.000, ou seja, duas vezes mais que em 2013.



Após um alerta do FBI, as autoridades alemãs anunciaram em 8 de janeiro a detenção de dois iranianos que supostamente teriam a intenção de cometer um atentado químico de caráter "islamista".