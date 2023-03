Greves seguem afetando transporte aéreo e ferroviário na França

O transporte ferroviário e aéreo da França continuará sendo afetado durante o fim de semana pelo movimento social contra a reforma previdenciária do presidente Emmanuel Macron, preveem as autoridades desses setores.



A autoridade de transporte aéreo pediu às companhias aéreas que cancelassem 20% de seus voos de sábado e domingo, devido a uma greve dos controladores.



A companhia ferroviária nacional SNCF anunciou "fortes perturbações" na sua rede na sexta-feira, que deverão prolongar-se durante o fim de semana.



Nas conexões internacionais, dois em cada três trens Eurostar (Paris-Londres), um terço dos trens para a Itália e um quarto para a Espanha funcionarão.



Uma redução acentuada na frequência dos trens suburbanos na região de Paris também é esperada.



O sexto dia de protestos contra a reforma da Previdência, na terça-feira desta semana, paralisou amplos setores da segunda maior economia da União Europeia (UE) e alcançou a mobilização recorde de 1,28 milhão de manifestantes, segundo as autoridades (3,5 milhões segundo o sindicato CGT).



Os protestos pedem que o governo retire seu plano de elevar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e postergue até 2027 a exigência de 43 anos de contribuição (e não 42, como agora) para receber a pensão completa.