Biden confirma à Finlândia apoio à sua entrada na Otan

O presidente americano, Joe Biden, reuniu-se, nesta quinta-feira (9), com seu contraparte finlandês, Sauli Niinisto, para reafirmar o apoio dos Estados Unidos para que a Finlândia entre rapidamente na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), informou a Casa Branca.



Biden encontrou rapidamente Niinisto, em visita a Washington, onde o presidente finlandês reuniu-se com senadores e o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, após escalas esta semana na cidade de Seattle e no estado da Califórnia.



O presidente democrata apareceu na reunião que Niinisto mantinha com Sullivan e ali "reiterou nosso apoio firme à rápida adesão da Finlândia à Otan", disse à imprensa a vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Olivia Dalton.



Biden e Niinisto também "discutiram seu compromisso contínuo de apoiar a Ucrânia frente à agressão da Rússia", após a invasão iniciada há um ano, informou a Casa Branca.



Suécia e Finlândia pediram para ingressar na Otan, em resposta à guerra provocada pela Rússia na Ucrânia.



A adesão dos dois países requer o consentimento unânime dos 30 membros atuais da Aliança Atlântica. Turquia e Hungria ainda não deram seu aval.