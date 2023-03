Presidente do México rejeita proposta de usar tropas dos EUA contra cartéis de drogas

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou nesta quinta-feira (9) que não permitirá a intervenção de forças armadas estrangeiras em seu território, em resposta a projetos de legisladores americanos de usar os militares para combater traficantes de drogas, proposta que qualificou como "traiçoeira".



"Não vamos permitir que nenhum governo estrangeiro interfira, muito menos que as forças armadas de um governo estrangeiro interfiram em nosso território", disse López Obrador, em sua habitual entrevista coletiva matinal.



Os congressistas republicanos apresentaram um projeto de lei na quarta-feira para designar cartéis que traficam fentanil como grupos "terroristas", e vários senadores pedem há dias que o governo permita que os militares dos EUA os combatam onde quer que estejam.



Um dos projetos de lei, apresentado pelos senadores Roger Marshall e Rick Scott em reação à morte de dois americanos sequestrados na cidade fronteiriça de Matamoros, visa especificamente os cartéis mexicanos do Golfo, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa e do Nordeste.



López Obrador considerou "irresponsável" a proposta dos congressistas republicanos.



"É uma ofensa ao povo mexicano, uma falta de respeito à nossa independência, à nossa soberania", afirmou. "É uma atitude arrogante, traiçoeira, tola, intervencionista", acrescentou o presidente.