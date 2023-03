Rússia discutirá extensão do acordo de grãos com a ONU na segunda-feira em Genebra

A Rússia discutirá na segunda-feira (13) uma possível extensão do acordo com a Ucrânia para exportar grãos, que expira em 18 de março, anunciou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, nesta quinta-feira (9) em Moscou.



"A próxima rodada de consultas está marcada para 13 de março em Genebra, da qual participará a delegação interdepartamental russa", disse Maria Zakharova.



Pouco antes, Moscou havia descrito as negociações para estender o acordo como "complicadas".



Também estarão presentes no encontro Martin Griffiths, oficial de Assuntos Humanitários da ONU, e Rebeca Grynspan, secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento.



"Discutiremos o acordo" sobre grãos, disse Zakharova a repórteres.



Um pouco antes, o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, qualificou como "complicadas" as negociações do pacto que permitiu a retomada das exportações de grãos ucranianos, apesar da ofensiva de Moscou.



Lavrov disse que "se o acordo for aplicado pela metade, então a questão de sua extensão se torna bastante complicada", afirmando que as cláusulas do pacto que deveriam beneficiar a Rússia "não foram aplicadas de forma alguma".



A chamada Iniciativa de Cereais do Mar Negro, nome oficial do acordo de exportação de grãos dos portos ucranianos, é resultado de um pacto celebrado em 22 de julho que ajudou a aliviar a crise alimentar mundial causada pelo ataque russo à Ucrânia.



Vital para o abastecimento mundial de alimentos, o acordo foi renovado em meados de novembro para os quatro meses do inverno do norte e expira em 18 de março.