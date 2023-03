China critica Holanda por limitar exportações de semicondutores

A China criticou a decisão da Holanda de impor novas restrições às suas exportações de semicondutores como resultado do "assédio e hegemonia" do Ocidente.



A Holanda, maior produtora mundial desses componentes-chave para microprocessadores, estava sob pressão dos Estados Unidos para tomar restrições semelhantes às impostas pelo governo de Washington no ano passado.



As restrições foram reveladas na quarta-feira em uma carta da ministra holandesa de Comércio Externo, Liesje Schreinemacher, ao parlamento de seu país.



A decisão ocorre menos de dois meses depois que o primeiro-ministro, Mark Rutte, se reuniu com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Washington para discutir o assunto.



"Um determinado país ultrapassou o conceito de segurança nacional, politizando e instrumentalizando questões econômicas, comerciais e tecnológicas", disse uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China nesta quinta-feira, referindo-se aos Estados Unidos.



"Isso é feito para privar a China de seu direito ao desenvolvimento e manter sua hegemonia", acrescentou.



"Esses atos de intimidação e hegemonia minam seriamente a ordem comercial internacional e as regras do mercado", disse a porta-voz.



As restrições devem afetar principalmente a produtora holandesa ASML, maior fabricante de semicondutores da Europa.



ASML HOLDING