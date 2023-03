Polícia italiana encontra fortuna, fruto de décadas de roubos, em casa de aposentado

A polícia italiana encontrou uma fortuna avaliada em mais de seis milhões de dólares (30 milhões de reais) na residência de um aposentado, fruto de roubos cometidos ao longo mais de 20 anos, que incluíam diamantes, relógios de luxo e um dente de mamute.



"Centenas de milhares de objetos e pedras preciosas (...) caracterizados pelo valor elevado foram encontrados em Bolonha (norte do país) na residência do homem, de quase 70 anos e que não era procurado pela justiça", afirmou a Procuradoria em um comunicado.



De acordo com o catálogo consultado pela AFP, o 'patrimônio' incluía objetos de prata, medalhas, moedas, anéis, camafeus e broches, armas de colecionador e até um dente de mamute.



A polícia publicou na internet fotos dos objetos roubados para que os proprietários possam identificá-los e solicitar a devolução.



Os investigadores encontraram a fortuna seguindo as pessoas que visitavam com frequência a casa do aposentado.