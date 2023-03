Jihadistas matam 37 pescadores no norte da Nigéria, diz milícia

Jihadistas do estado de Borno, no nordeste da Nigéria, mataram pelo menos 37 pescadores, disseram fontes da milícia e um morador local nesta quinta-feira (9) à AFP, durante os últimos episódios de violência na região.



Os insurgentes do Boko Haram, que operam na área ao lado de rivais ligados ao grupo do Estado Islâmico, ISWAP, costumam atacar os moradores para roubá-los ou acusá-los de espionagem para os militares ou milicianos que os combatem.



Por volta das 14h00 (horário de Brasília) na quarta-feira, uma dúzia de combatentes - que acredita-se serem do Boko Haram - abriram fogo contra um grupo de pescadores fora da vila de Guggo, a 18 km da cidade de Dikwa, disseram três fontes.



"Ontem à noite recuperamos 37 corpos na margem do rio e nos arbustos próximos", disse Babakura Kolo, chefe da milícia, à AFP.



"O número não é definitivo e continuamos a procurar mais corpos nos arbustos próximos", acrescentou.