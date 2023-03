Acidente em mina na Espanha deixa três pessoas presas a 900 m de profundidade

Três pessoas estão presas a 900 metros de profundidade em uma mina de potássio na Catalunha (nordeste de Espanha) após um deslizamento de terra ocorrido nesta quinta-feira (9), informaram os bombeiros.



"Há três pessoas presas a 900 metros de profundidade e agora estamos avaliando com a empresa como faremos o resgate", disse à AFP um porta-voz dos bombeiros catalães.



Segundo a polícia regional catalã, o acidente ocorreu pouco antes das nove da manhã (05h00 no horário de Brasília), quando houve "um deslizamento de terra" em uma galeria da mina.



A polícia regional indicou que mobilizou unidades especializadas para participar do resgate, incluindo uma unidade canina, enquanto os serviços regionais de emergência especificaram, por sua vez, que enviaram dois helicópteros com equipe médica e psicólogos ao local.



Esta mina de potássio pertence à ICL Iberia, filial espanhola do grupo israelense ICL.