EUA permitirá visita de presidente de Taiwan para se reunir com líder republicano

O Departamento de Estado dos Estados Unidos assinalou, nesta quarta-feira (8), que permitiria que a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, visitasse a Califórnia para se reunir com o presidente da Câmara de Representantes, o republicano Kevin McCarthy, minimizando a importância das queixas da China.



Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado, se referiu à viagem de Tsai como de "trânsito" ao invés de "visita", e esclareceu que esse tipo de deslocamento "não é nada novo". "Não é algo que estabeleça um precedente. É completamente consistente com o status quo", disse.



Na terça-feira, a China mostrou-se "seriamente preocupada" com a notícia da reunião entre Tsai e McCarthy, e enfatizou que "se opõe firmemente" a qualquer contato oficial entre Estados Unidos e Taiwan.



Price acrescentou que Tsai já havia transitado pelos Estados Unidos em seis ocasiões desde que assumiu a presidência da ilha em 2016.



McCarthy, presidente da Câmara dos Representantes de Estados Unidos, anunciou ontem que se reuniria com a presidente de Taiwan na Califórnia e não descartou uma eventual visita à ilha.



O governo de Tsai forneceu à equipe de McCarthy informações de que a visita de uma figura política americana proeminente poderia levar a ameaças da China, informou o Financial Times, citando altos funcionários taiwaneses que pediram para não serem identificados.



McCarthy esclareceu que a visita não significa que ele não vá se deslocar para Taiwan eventualmente. "Isso não tem nada a ver com a minha viagem, se é que eu vou para Taiwan", disse McCarthy, citado pela agência Bloomberg. "A China não pode me dizer para onde e quando posso ir", acrescentou.



Taiwan vive sob ameaça constante de uma invasão da China, que considera este território como seu e adverte reiteradamente sua intenção de retomá-lo.



Em agosto, uma viagem da antecessora de McCarthy, a democrata Nancy Pelosi, provocou a condenação da China, que respondeu organizando enormes manobras militares ao redor da ilha.