Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta quarta-feira, após abrirem sem tendência definida, em um mercado que teme as consequências de um aumento maior do que o previsto dos juros nos Estados Unidos.



O barril do Brent para maio cedeu 0,8%, a US$ 82,66, e o do WTI para abril, 1,2%, a US$ 76,66.



A perspectiva de juros mais altos afeta o petróleo. "Faz o dólar subir (encarecendo o barril) e reacende o temor de recessão e, conseqüentemente, de uma demanda menor de energia", resumiu Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.