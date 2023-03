Zelensky convida presidente da Câmara de Representantes dos EUA a visitar Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, convidou o congressista republicano Kevin McCarthy, presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, a visitar a Ucrânia, diante das dúvidas sobre o apoio aos esforços de guerra de Kiev, uma relutância vinda principalmente do lado mais conservador do Congresso americano.



"O senhor McCarthy precisa vir aqui para ver como trabalhamos, o que está acontecendo aqui, o que a guerra nos causou, quem está combatendo agora. Depois, poderá tirar suas conclusões", propôs Zelensky durante uma entrevista à CNN que irá ao ar nesta quarta-feira à noite.



O presidente ucraniano acredita que a visita a Kiev "ajudaria (McCarthy) a tomar uma decisão".



No entanto, McCarthy afirmou à CNN que não precisa viajar à Ucrânia para entender a situação.



McCarthy assumiu a Presidência da Câmara de Representantes em janeiro, o que o torna o principal congressista republicano, capaz de impedir que o robusto programa de ajuda para Kiev impulsionado pelo presidente Joe Biden seja aprovado.



Nancy Pelosi, que precedeu McCarthy, visitou Kiev em maio de 2022 para mostrar seu apoio.



Embora McCarthy não se oponha à entrega de ajuda, ele disse mais de uma vez que o Congresso não deveria assinar "cheques em branco" para apoiar a Ucrânia sem uma análise minuciosa de sua implementação.



Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há mais de um ano, os Estados unidos enviaram cerca de 100 bilhões de dólares (cerca de 515 bilhões de reais) em ajuda militar e econômica a Kiev.