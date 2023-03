Biden critica republicanos que tentam 'minimizar' invasão do Capitólio

O presidente americano, Joe Biden, disse, nesta quarta-feira (8), que os republicanos deveriam se envergonhar de apoiar uma iniciativa da emissora Fox News para minimizar a gravidade da invasão do Congresso, em 6 de janeiro de 2021, por uma multidão de apoiadores de seu antecessor, Donald Trump.



"Mais de 140 agentes ficaram feridos em 6 de janeiro. Já disse antes: como alguém se atreve a minimizar ou negar o inferno pelo qual passaram?", destacou Biden em sua conta no Twitter.



O presidente democrata acrescentou um tuíte, no qual citou uma carta do chefe da polícia do Capitólio, Bryan Manger, acusando o apresentador da Fox News, Tucker Carlson, de tirar "conclusões enganosas e ofensivas" sobre os ataques de 6 de janeiro de 2021.



"Espero que os republicanos da Câmara (de Representantes) se sintam envergonhados pelo que se fez para minar a aplicação da lei", reivindicou.



Carlson conseguiu acesso exclusivo com o presidente da Câmara de Representantes, o republicano Kevin McCarthy, para transmitir imagens da invasão do Capitólio, que mostraram uma grande maioria de pessoas pacíficas e um "pequeno percentual" de vândalos.



A decisão de McCarthy, tomada, segundo afirmou, em nome da transparência, gerou fortes críticas, especialmente dos democratas.



No próprio campo republicano, seu influente senador, Mitch McConnell, apoiou-se na carta de Manger e considerou que a Fox News cometeu um "erro", ao mostrar a invasão do Congresso "de uma forma completamente diferente do que pensa o chefe das forças de ordem do Capitólio".