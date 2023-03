O presidente americano, Joe Biden, disse, nesta quarta-feira (8), que os republicanos deveriam se envergonhar de apoiar uma iniciativa da emissora Fox News para minimizar a gravidade da invasão do Congresso, em 6 de janeiro de 2021, por uma multidão de apoiadores do ex-presidente Donald Trump.



"Mais de 140 agentes ficaram feridos em 6 de janeiro. Já disse antes: como alguém se atreve a minimizar ou negar o inferno pelo qual passaram?", destacou Biden em sua conta no Twitter. "Espero que os republicanos da Câmara (de Representantes) se sintam envergonhados pelo que se fez para minar a aplicação da lei", reivindicou.