Os preços continuam subindo nos Estados Unidos e "as pressões inflacionárias são generalizadas" no começo deste ano, avaliou o Federal Reserve (Fed, banco central americano) em seu Livro Bege, publicado nesta quarta-feira (8).



As altas dos preços, no entanto, diminuem em várias regiões, ressalta o Fed em sua pesquisa realizada no fim de janeiro e durante todo o mês de fevereiro entre empresas do país.



As companhias, acrescenta, esperam que a alta dos preços continue diminuindo durante o ano.