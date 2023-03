Dois mortos em roubo frustrado de US$ 32,5 milhões em aeroporto no Chile

Duas pessoas morreram nesta quarta-feira (8), quando ladrões tentaram, sem sucesso, roubar 32,5 milhões de dólares (cerca de R$ 166,7 milhões), no momento em que o dinheiro estava sendo carregado em um veículo blindado no aeroporto internacional de Santiago.



"Havia chegado uma carga de valor em um avião da Latam de Miami, que devia ser retirada pela empresa Brinks, ocasião na qual os sujeitos invadiram o local e foram repelidos por funcionários de segurança", contou o promotor Eduardo Baeza, responsável pela investigação.



No tiroteio, morreram um funcionário da Direção de Aeronáutica Civil (DGAC) e um dos criminosos.



Os ladrões entraram às 7h30 no terminal aéreo, em três carros, romperam uma grade e se dirigiram à área de cargas. Ao serem surpreendidos, fugiram e atearam fogo a dois veículos em uma estrada próxima.



O roubo lembra outros que ocorreram em 2017 e 2020 no aeroporto de Santiago. No primeiro, um grupo armado conseguiu levar mais de 18 milhões de dólares, enquanto no seguinte foram subtraídos US$ 15 milhões em um carro blindado.



Em 2014, um grupo de ladrões roubou mais de 10 milhões de dólares do aeroporto da capital do Chile, em um episódio chamado na época de "o roubo do século".